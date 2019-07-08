На Кубани начальника аварийно-спасательного отряда подозревают в превышении полномочий

В Апшеронском районе Краснодарского края против начальника МКУ «Аварийно-спасательный отряд» возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. По данным сервиса СПАРК-Интерфакс, руководителем учреждения в Апшеронске с 2010 года является Сергей Мартынов.

По данным прокуратуры, в 2016 и 2017 году подозреваемый самостоятельно премировал себя на общую сумму 259 тыс. руб. и без оснований начислил себе материальную помощь в размере 60 тыс. руб. Таким образом начальник аварийно-спасательного отряда нанес ущерб местному бюджету на 300 тыс. руб.

Дарья Голякова