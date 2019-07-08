Умер преподаватель факультета журналистики УрФУ Владимир Зыков

В возрасте 70 лет скончался Владимир Зыков – бывший преподаватель и заведующий кафедрой периодической печати Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщил его сын Александр на своей странице в Facebook. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Владимир Зыков окончил факультет журналистики в 1976 году. C 1986 года работал в УрФУ. С 1995 года заведовал кафедрой телевидения и радиовещания. С 2004 — занимался управлением отделения «Менеджмент, маркетинг, реклама в СМИ и учреждениях культуры» при консерватории Мусоргского. Господин Зыков автор более 30 научных работ по проблемам журналистики, теории и практики рекламы.

Яна Рустамова