«Многие отказываются стоять такое количество времени и уходят домой»

«Мой друг взял билеты, поэтому мы простояли совсем немного. А те, кто приходят по обычным билетам, или у кого их просто нет, вынуждены стоять аж четыре часа».

«В 10, по идее, открывается Третьяковская галерея. Я в это время уже была там, и два часа простояла. За нами еще огромная очередь была».

«На Мунка, видимо, из-за того, что уже скоро конец, людей, наверное, чуть больше сотни. Я покупал в начале июня, и это были единственные билеты, доступные в адекватное время, в выходной день. Все остальные были раскуплены».

«Очереди большие, говорили, стояли по четыре часа. Очень многие люди, даже с билетами, отказываются стоять такое количество времени и уходят домой. Вообще, вокруг Эдварда Мунка ажиотаж, и, честно говоря, я сама не ожидала, что мне будет так интересно, потому что особо не увлекаюсь импрессионизмом, но его творчество очень необычно и связано с Россией».