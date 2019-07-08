«Многие отказываются стоять такое количество времени и уходят домой»

На выставке норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка в Третьяковке настоящий аншлаг. До ее закрытия остается неделя, а все электронные билеты раскуплены. Поэтому попасть на выставку можно будет лишь в порядке живой очереди. В воскресенье посетителям пришлось стоять по несколько часов, чтобы увидеть экспозицию. В нее вошли живописные и графические работы, фотографии и предметы преимущественно из Музея Мунка в Осло. Всего в Москву привезли более сотни экспонатов. В том числе одну из версий всемирно известной картины «Крик».
Отдельный раздел выставки — «Мунк и Достоевский» — посвящен влиянию творчества русского классика на формирование мировоззрения и образного мышления норвежского художника. «Ъ FM» связался с ценителями искусства, решившими во что бы то ни стало попасть на эту выставку:
«Мой друг взял билеты, поэтому мы простояли совсем немного. А те, кто приходят по обычным билетам, или у кого их просто нет, вынуждены стоять аж четыре часа».
«В 10, по идее, открывается Третьяковская галерея. Я в это время уже была там, и два часа простояла. За нами еще огромная очередь была».
«На Мунка, видимо, из-за того, что уже скоро конец, людей, наверное, чуть больше сотни. Я покупал в начале июня, и это были единственные билеты, доступные в адекватное время, в выходной день. Все остальные были раскуплены».
«Очереди большие, говорили, стояли по четыре часа. Очень многие люди, даже с билетами, отказываются стоять такое количество времени и уходят домой. Вообще, вокруг Эдварда Мунка ажиотаж, и, честно говоря, я сама не ожидала, что мне будет так интересно, потому что особо не увлекаюсь импрессионизмом, но его творчество очень необычно и связано с Россией».
На сайте объявлений Avito уже появились билеты на Мунка по завышенной цене: примерно 1,5 тыс. против официальных 600 тыс. Как выяснил «Ъ FM», авторы объявлений обещают провести на выставку без очереди. В связи с наплывом посетителей администрация Третьяковки решила продлить часы работы выставки Эдварда Мунка. С 11 по 14 июля она будет работать до 23 часов, а войти в галерею можно будет вплоть до 22.
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