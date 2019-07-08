В бюджет Новороссийска в первом полугодии поступило 2,3 млрд рублей

В городской бюджет Новороссийска в первом полугодии 2019 года поступило 2,3 млрд руб. доходов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 115,8%, сообщает пресс-служба администрации города-героя. Доля налоговых доходов составила 2,023 млрд руб.

Всего за полугодие новороссийскими налогоплательщиками в консолидированный бюджет края перечислено свыше 18,1 млрд. руб. Поступления увеличены на 112,6% по сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года. Годовые бюджетные назначения по перечислению в консолидированный бюджет выполнены на 56,2% по результатам полугодия.

Андрей Ульченко