За автомобилем – к честному дилеру

– Денис Леонидович, с какими проблемами сталкиваются клиенты «серых» дилеров?

– К сожалению, с этими рисками уже знакомы многие пермяки. Не так давно полиция возбудила уголовное дело в отношении менеджеров автосалона «Лайк Моторс». Из-за созвучного названия многие ассоциировали данную компанию с нашей, поэтому доверились ей. По версии следствия, сотрудники автосалона вынуждали клиентов покупать автомобиль по завышенной цене и оформляли кредитные договоры с высокой процентной ставкой. В таких случаях нельзя также говорить о гарантийных обязательствах и дальнейшей помощи клиентам. Поэтому мы призываем пермяков приобретать автомобиль лишь у проверенных официальных дилеров, которые готовы сопровождать клиента не только до, но и после покупки в течение многих лет.

– Как узнать, является ли компания официальным дилером?

– Данные о том, является ли компания официальным дилером, можно проверить на сайте представительства бренда в России. Также непосредственно в самом дилерском центре вы можете запросить информацию у менеджера отдела продаж или руководителя отдела продаж, дилерский договор может быть представлен клиенту по его требованию.

– Как же все-таки лучше подготовиться к покупке нового автомобиля?

– Обычно к такой покупке человек готовится долго, анализирует предложения на рынке, и часто, увидев товар по низкой стоимости, может не обратить внимания на важные моменты. Повторюсь, очень важно приобретать новый автомобиль у официальных дилеров понравившейся марки. В первую очередь это гарантирует безопасность сделки. Официальные дилеры выполняют условия договора с производителем, то есть гарантируют соблюдение рекомендованной рыночной стоимости, поддержку всех государственных программ по приобретению автомобилей, поддержку всех программ производителя (трейд-ин, федеральные выгоды и так далее), а также гарантийные обязательства после продажи автомобиля и обслуживание только оригинальными материалами и сертифицированным персоналом.

Компания Lucky Motors является официальным дилером трех брендов – Nissan, Datsun, Infiniti в Перми. Наш отдел продаж и сервисный центр работают ежедневно с 9:00 до 21:00. Мы открыты, доступны и всегда готовы сделать вам выгодное предложение. Более трехсот новых автомобилей в наличии ждут вас! Сейчас в автосалоне Lucky Motors действуют акции:

• Обновленные кроссоверы NISSAN в наличии в Камской Долине с летней выгодой до 400 тыс. рублей.

• Автомобили DATSUN от 299 тыс. рублей, к тому же на них действует скидка 10% по государственной программе кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

• Модельный ряд INFINITI в наличии в кредит от 4,5%.

Приезжайте к нам и убедитесь в этом сами!

Автосалон Lucky Motors:

г. Пермь, Камская Долина, ул. Спешилова, 101а

+7 (342) 239-26-26

nissan.luckymotors.ru

datsun-perm.ru

infiniti.luckymotors.ru