Фото: Getty Images Южная экзотика Чем интересны ароматы с нотой инжира















Московское лето такое короткое, но именно сейчас стоит носить ароматы с непривычной для нас нотой инжира. Почему и зачем всем нам срочно нужна фига — разбирается «Коммерсантъ Стиль».

Винная ягода

Найти у нас в продаже хороший инжир — задача нетривиальная, поэтому идею о том, что в ароматах с этой нотой мы слышим запах детства, лучше отмести сразу. Дерево инжира довольно капризно, растет и плодоносит только при условии хорошей освещенности, теплого лета с равномерной температурой, и достаточным количеством дождей. А сами плоды — кошмар для поставщика, потому что название «винная ягода» инжиру дали не просто так, из-за огромного количества сахара бродить он начинает часто еще на ветвях. То, что у нас подают в ресторанах круглый год, похоже на инжир очень слабо, за это и любят: нейтральный вкус таких плодов отлично сочетается практически со всем, да и запах у них очень слабый, травянистый и ненавязчивый. Настоящий инжир — это южная экзотика: пухлая фиолетовая фига со сладкой мякотью или тонкокорая зеленая, с непередаваемо ярким кисло-сладким вкусом, напоминающим и клубнику, и киви. И ароматом, в котором сплетены фруктовые, лактонные (сливочные), и зеленые ноты. «Существует натуральный парфюмерный материал, получаемый из инжира — абсолют листьев, густое темно-зеленое вещество со сладковатым медово-табачным запахом, — говорит Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.— Несколько десятков лет назад его получали в основном во Франции в количестве, не превышающем 200 кг в год, следы этого абсолюта, как правило, использовали в ароматах фужерной группы. Некоторое время назад производство этого материала и вовсе было практически прекращено: его использование в парфюмерии на сегодняшний день запрещено IFRA по причине фототоксичности и сенсибилизации. Современные парфюмерные инжиры строятся вокруг аккорда, включающего травянисто-зеленую часть (чаще всего это вещество под названием стемон) и лактонную, вносящую сливочно-кокосовый вклад». Этапы большого пути

Первая волна популярности парфюмерии с инжиром пришлась на конец девяностых-начало нулевых. Тогда смоковнице посвятили свои ароматы сразу два флагмана нишевой парфюмерии — в 1994 году L`Artisan Parfumeur выпустил Premier Figuier авторства Оливии Джакобетти, спустя два года та же самая Оливия Джакобетти создала свой второй аромат с инжиром для Diptyque, его назвали Philosykos. Эта пара долгое время была своеобразным золотым стандартом подобного направления и породила сотни последователей, но звучали ароматы по-разному. Premier Figuier развивает скорее гурманский тренд со сладостью молочных тонов и ярко выраженным контрастом сладости и зелени, а успех Philosykos объясняют более полным раскрытием темы: Оливии удалось поместить все дерево, с листьями, ветками и фруктами в один флакон — здесь зелень звучит более объемно, молочные ноты раскрываются мягче, а сама композиция дополнена древесными нотами и запахом сухой коры. Успех, впрочем, относительный — аромат действительно стабильно держится в списках бестселлеров, но, по словам управляющего директора Diptique Фабьен Мани, в количественном измерении он так и не побил глобального лидера Do Son. Но есть нюанс, у марки есть и свеча с похожим ароматом. L`Artisan Parfumeur, Premier Figuier Diptyque, Philosykos Plume Impression, Murmure d`Ete Van Cleef & Arpels, Santal Blanc Eau D`Italy, Easy to Love Cosmogonia, Sacred Earth Ramon Monegal, New Paradise Maison Lancome, Figues & Agrumes Dolce & Gabbana, Velvet Vetiver

«В мире аромат Figuier наиболее популярен для домашней парфюмерии: свечи, разнообразные диффузоры, парфюмированные овалы, атмосферные спреи. На эти продукты приходится 68% продаж,— говорит Ксения Третьякова, руководитель проекта Molecule.— На долю личных ароматов (туалетной, парфюмерной воды Philosykos и банной линии) приходится соответственно 32%. В России ситуация иная — в целом на рынке доля продаж персональных ароматов Philosykos составляет 87%, связано это с отсутствием традиции ароматизации помещений. Однако интересно, что в первом отдельном бутике марки на Патриарших соотношение между ароматами для дома и личными ароматами 47% и 53%, соответственно, и спрос на ароматы для дома постоянно растет. Но в целом среди всех ароматов бренда продажи Philosykos составляют 8% по итогам 2018 года, и эта доля остается стабильной на протяжении нескольких лет».

Аромафанатам посвящается

В нынешнем году инжир вновь стал модным из-за нарастающего зеленого тренда в парфюмерии, который сам по себе является феноменальным и ломает социальный шаблон. Квентин Биш в Murmure d`Ete Plume Impression подчеркнул сладость инжира зеленью полыни и фиалкового листа, а за молочную составляющую отвечают сандал и кедр. Похожий на него по древесно-зеленому скелету, но более мягкий — Santal Blanc Van Cleef & Arpels. Инжир с цветочным звучанием вышел в Eau D`Italy (Easy to Love с пионом, смородиной и медом) и Cosmogonia (Sacred Earth с гиацинтом и водяным жасмином). В жесткую шипровую структуру встроил инжир Рамон Монегаль в New Raradise. Ближе всех к канонической формуле подошли в Maison Lancome — в Figues & Agrumes есть зелень листьев, терпкий запах влажной коры, сладость плода, а сама композиция светлая и свежая в расчете на европейский нос, непривычный к изобилию кокосовой сладости.

«Как правило, ароматы с инжиром подходят скорее для аромафанатов, нежели для широкой публики,

— комментирует парфюмерный эксперт Lancome Дмитрий Ардабадский.— И это чаще сезонный выбор покупателей, я бы сказал, что та освежающая терпкость, сухость и запах зеленых нот лучше востребованы именно в жаркий период, осенью люди предпочитают более теплые ароматы. Для дома Lancome это первый парфюмерный опыт с инжиром, который в первую очередь привлекает новых для марки клиентов. Каждая 3-я консультация заканчивается нанесением данного аромата на кожу, то есть интерес к этому компоненту довольно высок. С момента запуска Figues & Agrumes занимает третью строчку по продажам в этой коллекции, и долю в 30% от продаж новых ароматов. Если же брать общий срез по ЦУМу, то ароматов с инжиром как ключевой нотой не так много. Консультанты L`Artisan Perfumeur говорят о продажах двух версий в рамках 4% от их ассортимента в зимнее время, и 6–7% в летний период. Инжир заявлен и в “зеленом” Dolce & Gabbana Velvet Vetiver, в среднем продается порядка 10–15 этих ароматов в месяц, и всплеск на дополнительные 5–7 флаконов тоже приходится на лето».

Переломный момент

Коммерциализация даже такой непривычной «зеленой» идеи следует простому правилу: аромат должен служить триггером для человеческой памяти. Абсолютное большинство людей в России любят цитрусовые ноты, потому что они вызывают непосредственную ассоциацию с мандаринами и Рождеством, когда как у среднестатистического жителя Азии в памяти возникнет средство для чистки и стиральный порошок. Цветочные ноты — самый интернациональный символ праздника, любви, счастья. Восток традиционно любит смолы и дым. «Зеленые» ноты же в лучшем случае напоминают о лете ассоциациями со свежескошенной травой и листьями.

Культурные коды европейцев меняются слишком медленно и вовсе не подразумевают подобной страсти к ботанике, по крайней мере в контексте парфюмерии.

Но если посмотреть на ситуацию шире, то такая популярность нестандартных ароматов может сигнализировать о второй революции в парфюмерии и связана она скорее с социальными факторами — развитием темы экологии и в том числе феминизмом. Человечество уже переживало такой переломный для индустрии момент: с развитием нормального водоснабжения одеколоны перестали быть средством гигиены, но не исчезли за ненадобностью — в них просто стали вкладывать иной смысл, сделали еще одним способом привлечь внимание, и прожили в таком режиме почти век. Сейчас сложно представить, как среднестатистическая девушка, которой десятки лет говорили о том, что аромат должен делать ее сексуальнее, привлекательнее и женственнее, неожиданно сменит парадигму и решит, что ей нравится пахнуть инжировым деревом. Но к 2024 году (по данным исследования Global Industry Analyst) ситуация окончательно изменится: основным назначением парфюмерии станет привнесение эмоций и то, что обтекаемо называют well being — искусство жить хорошо, связанное исключительно с внутренним миром, в котором роль социального одобрения минимальна. Ольфакторный эскапизм — когда аромат дает возможность хотя бы мысленно перенестись из бетонного города в зеленое средиземноморье, причем делает это мгновенно,— звучит отлично.

Мария Атчикова