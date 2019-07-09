Турпутевки в розлив

Триста метров красного кирпича и старомодного дизайна, двести сортов не самого заигранного пива и канадский путин в меню. Авторы «Космической совы» — о первом ресторанном опыте за пределами турбизнеса, обошедшемся в 43 млн руб.

Заведение Space Owl Gastropub в конце Большой Полянки в особняке 1900 года открыли братья Артур Мурадян и Вагаршак Степанян. Если к сове в названии могут быть вопросы, то с космосом все куда понятнее — основной бизнес братьев сконцентрирован вокруг турагентства Space Travel, подвизающегося вокруг персонального туризма. Речь о долгожданном дебютном заходе в непрофильный актив мечты, но вроде как без обычных иллюзий на этот счет. «Success ratе у ресторанов хуже, чем у криптовалют»,— справедливо замечает Артур Мурадян.

У предпринимателей, правда, был регулярный опыт организации банкетов для своих же состоятельных туристов (в заведениях вроде «Турандот»), в ходе которых и выработался формат актива мечты: «Паб вкусного хорошего пива без шаблонных продуктов — бургеров и куриных крылышек».

Для гастропаба и даже традиционного паба «Космическая сова» весьма крупновата (тут три зала общей площадью 300 кв. м), а его интерьер старомоден — но даже не в викторианском, а скорее в московском смысле.

Драйвером дизайна выступает кладка красного кирпича, которую в Москве от стен отбивают уже, наверное, лет двадцать. Кирпич разбавляют еще более спорные золотые элементы и действительно удачные синие стеновые панели, но в целом здесь уютно и одновременно просторно, особенно если помнить, что речь идет о полуподвальном помещении. Вагаршак Степанян говорит, что Space Owl специально был задуман многозальным — как место не только для любителей пива, но и для своих профильных презентаций.

Однако коньком «Совы» выступает все-таки выпивка — хотя у заведения есть винная карта на десяти листах, речь в основном о пиве не самых заигранных сортов.

Владельцы Space Owl Gastropub Артур Мурадян и Вагаршак Степанян

Их тут сотни полторы-две; ставка сделана на Бельгию. Скромные восемь разновидностей из-под крана дополняет выставка траппистов, амберов, квадрюпелей, дюбелей, портеров, элей, фаро и барливайнов, расквартированная в прозрачных холодильниках от пола до потолка по всему гастропабу. По мнению Артура Мурадяна, ассортимент Space Owl входит в тройку профильных заведений Москвы, а чтобы случайный гость не потерялся, меню с подробным описанием каждого сорта ему выдают на планшете. Прейскурант, правда, сложно назвать демократичным: так, фламандский эль Duchesse de Borgougne оценивается в 420 руб. за небольшую бутылку.

Закусить все это можно с претензией: в меню значатся тартар из тунца и мраморной говядины, плавленый сыр-раклет с картофелем, стейк из рыбы-меч, баранья нога с фасолью и чипсами из шпината, вонголе в белом вине и килограммовые кастрюльки с мидиями.

А также канадский путин, который за 590 руб. готовится из куриного бедра и белых грибов. Артур Мурадян уверяет, что базовой установкой кухни выступает «готовка из-под ножа» без полуфабрикатов — «это дорого, долго, но мы были непререкаемы». В общем, шефу Александру Лободе с перфекционизмом хозяев, долго объясняющих, почему к вонголе стоит подавать именно бельгийскую картошку фри, а десерты печь самим, а не покупать, явно приходится стараться.

В поисках «космической» площадки братья забраковали куда лучшие локации на Мясницкой улице и Чистых прудах из-за сомнений, что в первом случае с арендодателем в лице Минобороны РФ удастся получить алкогольную лицензию, и во втором — что с хозяином в лице посольства Казахстана можно в принципе иметь дело.

Не став рассматривать руинированные предложения, предприниматели купили на Полянке вроде бы готовый ресторан со всеми лицензиями. Как выяснилось впоследствии, в 8 млн руб. обошлась покупка бумаг: после непродолжительных первоначальных планов ограничиться шестидневной косметикой пришлось три месяца отдирать гипсокартоновые стены, выкидывать мебель, звать из местного жэка суровых ремонтников чугунных батарей, монтировать кондиционеры и перелицовывать кухню с оборудованием. Впрочем, Мурадян радуется, что теперь зимой на отоплении удается экономить 100 тыс. руб. в месяц.

30 млн руб. ушло на обустройство «Космической совы».

Одни холодильники, в том числе витринные для пива, обошлись братьям в 3 млн руб. Однако совладельцы все равно надеются окупить площадку за два года, в чем им должна помочь вроде как неизменная арендная ставка на ближайшее десятилетие (700 тыс. руб. в месяц). Несмотря на нелюдимость конца Большой Полянки и отсутствие жилья по соседству, гастропабу, если верить братьям, уже удается собирать ежемесячную кассу 5 млн руб. Впрочем, в рукаве у Space Owl есть недоступный другим козырь: если публики хватать не будет, всегда можно закатить масштабный банкет для своих же клиентов.