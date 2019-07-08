Суд вновь продлил реализацию имущества Сергея Пойманова

Арбитражный суд Московской области продлил на шесть месяцев, до 21 января 2020 года, процедуру реализации имущества в отношении Сергея Пойманова, проходящего через персональное банкротство экс-депутата воронежской облдумы и бывшего владельца «Павловскгранита» (некогда один из крупнейших в Европе производителей гранитного щебня). Об этом сообщается в картотеке арбитража.

«До настоящего времени осуществлены не все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества гражданина»,— поясняется в определении суда. Итоги полугодовой продажи активов бизнесмена рассмотрят на заседании 16 января 2020 года.

Напомним, Сергей Пойманов был осужден в июне 2018 года по статье о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дело связано с продажей в 2011 году активов бетонного завода «Павловскгранит-бетон» в Левобережном районе Воронежа. Суд решил, что действия предпринимателя привели к остановке производства, долги перед кредиторами были классифицированы как ущерб (чуть более 8 млн руб.). Защита предпринимателя настаивала, что дело нужно рассматривать по статье о неправомерных действиях при банкротстве, поскольку на момент продажи активов завод фактически являлся несостоятельным. Первая инстанция осудила бизнесмена на три года условно, однако в результате апелляции условный срок изменили на реальный. В кассации защита Пойманова обжаловать это не смогла.

В настоящее время Сергей Пойманов является подсудимым по еще одному уголовному делу — о злоупотреблении полномочиями в управляющей компании «Павловскгранит-Инвест». Ущерб составляет порядка 1 млрд руб. Дело рассматривается в Мещанском райсуде Москвы.

Подробнее о первом приговоре бизнесмену Сергею Пойманову — в материале “Ъ-Черноземье” «"Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой».

Сергей Калашников