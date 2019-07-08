7 июля состоялось торжественное открытие жилого комплекса «Трилогия».



«При планировании комплекса «Трилогия» мы уделили внимание всем аспектам в организации удобной и комфортной жизни в доме. Предусмотрели зоны отдыха, современную детскую площадку, озеленение комплекса и технологичные решения для жителей. Wi-Fi-соединение во дворе, видеонаблюдение, закрытую территорию. Также, в рамках благоустройства комплексов ССК и для обеспечения инфраструктуры района Гидростроителей, были построены новые дороги», - прокомментировал учредитель компании «СпецСтройКубань» Карен Виленович Казарян.

Строительство жилого комплекса «Трилогия» было начато в 2016 году. И вот уже в августе 2018 года первый литер был сдан в эксплуатацию. Потом были сданы в эксплуатацию второй и третий литеры. И вот прекрасным воскресным июльским днем жители отметили новоселье!

Праздничное открытие Трилогии собрало практически всех жителей трех литеров комплекса. Для них компания ССК организовала яркий и масштабный праздник. Началось празднование с выступления талантливых музыкантов, которые поднимали настроение жителям в течение всего дня! Также для пришедших был устроен большой розыгрыш бытовой техники! Телевизоры, кондиционеры, пылесосы, блендеры, чайники, утюги и все так необходимое новоселам каждый день!

Для детей работали зоны аквагрима и аниматоры из любимых мультфильмов.

Помимо бытовой техники, компания ССК устроила еще один розыгрыш – приставка Apple TV. Участники публиковали в Инстаграм фото с праздника с хэштегом #яиССК и в конце мероприятия случайным образом был выбран счастливый победитель! Это был особенный приз для открытия Трилогии в еженедельном фотоконкурсе от ССК #яиССК. Каждую неделю в сети Инстаграм выбирают победителя, опубликовавшего фото с этим хэштегом и вручают пиццу.

Открытие жилого комплекса «Трилогия», было проведено преддверии теплого праздника Дня семьи, любви и верности. Для жителей это настоящее официальное семейное новоселье! Завершился праздник пенной вечеринкой.

Жилой комплекс «Трилогия» – это три девятнадцатиэтажных здания, построенных по технологии монолит-кирпич, находящихся в новой части микрорайона Гидростроителей на улице Невкипелого, 24/2.

Для комфортного проживания жителей созданы все условия. Видеонаблюдение во дворе обеспечивает защищенность и безопасность жильцов, снижает риск нахождения посторонних на территории. Также, для жителей Трилогии оборудована приватная закрытая территория. Въезды и выезды на территорию жилого комплекса производятся только через установленные шлагбаумы.

Для детей во дворе комплекса установлена безопасная и современная детская площадка. Это целый комплекс горок, тренажеров и качелей, так привлекающих детей. А также, настоящий большой корабль для тех, кому близка тема моря и приключений и огромное шахматное поле с фигурами в человеческий рост.

Во дворе комплекса установлены просторные беседки со столом, скамейками и мангалом. Тут можно провести уютные вечера, наблюдая за закатным солнцем или устроить ужин на гриле с семьей и соседями.