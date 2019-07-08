Задержаны уроженцы Перми, похитившие из банкоматов 16 млн рублей

Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Ставропольского края и регионального УФСБ пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов, принадлежащих одному из региональных кредитно-финансовых учреждений.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю, в криминальную организацию было вовлечено девять уроженцев города Перми. После того, как их сообщниками была взломана система защиты, злоумышленники похитили из 22 терминалов свыше 16 млн руб. в городах Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, пунктом «б» части 4 статьи 158 и частью 2 статьи 272 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре.

При обысках по местам временного проживания фигурантов оперативниками обнаружены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.

Судом в отношении шести предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление соучастников и документирование противоправной деятельности подозреваемых», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.