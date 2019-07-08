Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза!

Около 1 тыс. выпускников Воронежского госуниверситета получили дипломы об окончании магистратуры в пятницу, 5 июля. В торжественной церемонии, которая по традиции прошла на Адмиралтейской площади, принял участие заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратор блока «Розничный бизнес» Александр Закурдаев и HR директор ЦЧБ Гульнара Леонтьева.

Церемония прощания с вузом началась около главного корпуса ВГУ: здесь собрались сотни выпускников в мантиях, вместе с деканами факультетов, ректоратом и почетными гостями они двинулись в сторону Адмиралтейской площади под аккомпанемент Сводного оркестра Филармонии.

В шествии и церемонии вручения дипломов принял участие заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

- Нам интересны выпускники разных факультетов: и технических, и гуманитарных, – рассказал Александр Владимирович. – Важно, чтобы сотрудник мог грамотно общаться с клиентом, правильно позиционировать себя и банк. И главное – он должен хотеть учиться. Мы понимаем, что найти готового специалиста сразу после вуза невозможно – в молодого сотрудника нужно вкладываться. У нас наработана прекрасная практика наставничества, и мы готовы помогать расти по карьерной лестнице тем, кто этого хочет.

В 2019 году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и ВГУ подписали Дорожную карту о стратегическом сотрудничестве. Университет совместно с банком готовят из студентов крепких специалистов, которые необходимы в подразделениях Сбербанка, проводят открытые лекции и мастер-классы по развитию soft skills, а также совместные научные исследования.

В Центрально-Черноземном банке и Подразделениях центрального подчинения, которые находятся в нашем регионе, работает около 1,5 тыс. выпускников ВГУ – почти 10% от всего коллектива.

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий рассказал, что вузу всегда приятно, когда выпускники попадают на работу в такие большие системные организации, как ПАО Сбербанк.

- Я искренне желаю выпускникам не останавливаться на получении диплома магистратуры, а продолжать учиться всю жизнь, – подчеркнул ректор. – Это особенно важно в банковской сфере, где изменения происходят ежедневно. Я рад, что у ВГУ есть такой мощный стратегический партнер, как Сбербанк, который помогает нам готовить ребят к «большой» жизни.