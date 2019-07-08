За полгода Кузбасс ввел в строй треть от годового плана жилья

За шесть месяцев в Кемеровской области введено в эксплуатацию 244 тыс. кв. м нового жилья, что составляет только треть от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти ожидают, что в 2019 году будет сдано 760 тыс. кв. м жилья. «Основной объем вводимого жилья ежегодно приходится на третий и четвертый кварталы года. Тенденция связана с тем, что строительство, начатое в конце предыдущего и начале текущего года, завершается именно к этому периоду»,— говорится в релизе.

Всего за полгода сдано свыше 3,8 тыс. квартир по всей области. Лидерами по темпам ввода жилья за первое полугодие традиционно стали крупные города: Кемерово (74,5 тыс. кв. м) и Новокузнецк (35 тыс. кв. м).

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Кемеровской области введено в эксплуатацию 640 тыс. кв. м жилья, что ниже показателя 2017 года по на 36%. Тогда власти региона связывали падение с завершением реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Юрий Зуев