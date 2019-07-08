Власти Челябинской, Свердловской областей и Башкортостана создадут общий промышленный кластер

Руководство Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Башкортостан договорились о создании Уральского промышленного кластера. Соответствующее соглашение подписано сегодня на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Власти трех регионов рассчитывают, что этот инструмент позволит увеличить объемы производства и реализации продукции участников кластера, внедрить новые инновационные технологии в производственные процессы, а также обеспечить рост объема реальных инвестиций на территории регионов. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, объединение сил позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов. Также планируется создание новых видов конкурентоспособной импортозамещающей продукции с выходом на внешние рынки.