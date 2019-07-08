Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» вновь выставили на продажу за 220 млн рублей

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на улице Большой Покровской, 51А в Нижнем Новгороде снова выставили на продажу. Согласно объявлению на сайте «ГиперНН», стоимость объекта упала с 250 млн руб. в 2017 году до 220 млн руб.

Площадь трехэтажного здания составляет 2,6 тыс. кв. м, земельный участок под ним находится в собственности. Все коммуникации подведены.

Напомним, кинотеатр «Октябрь» закрылся в 2016 году было после продажи его группой компаний «Электроника» Надежде Малухиной – матери депутата законодательного собрания Нижегородской области Дмитрия Малухина. Новый собственник попытался продать объект в 2017 году, но покупателей не нашлось. В 2018 году началась реконструкция здания. Помещения планировалось сдавать в аренду.

Анастасия Еремина