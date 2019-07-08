08 июля, понедельник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

2

Австралийский бренд KEVIN. MURPHY запускает экоинициативу

Марка проанонсировала инициативу о сокращении количества пластиковых отходов и отказе от производства упаковки косметических средств из нового пластика. С осени 2019 года в продажу поступят средства бренда, произведенные из переработанного океанического мусора, а к концу года продукты бренда с надписью 100% O. W. P станут доступны и в России.

Представители бренда отмечают, что упаковка будет заменяться постепенно и полностью будет обновлена к осени 2020 года. KEVIN. MURPHY станет первым косметическим брендом, внедрившим подобную практику.

В Москве вернуть упаковку KEVIN. MURPHY можно будет в офлайн-магазин Authentica. love по адресу: г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 13. Вся собранная упаковка будет использована вторично.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Партнерский материал

Профиль пользователя