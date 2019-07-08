Новосибирские озера и реки очистят от ила и мусора

Илистые отложения со дна озер Довольное и реки Баган в Доволенском районе, а также со дна озера Половинное в Краснозерском районе Новосибирской области будут удалены в рамках национального проекта «Экология». Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, в соответствии с задачами федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на областном уровне разработан региональный проект «Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области». Общий объем финансирования проекта на весь период реализации составляет 81,7 млн руб. федеральных средств.



Уже в этом году начаты работы по расчистке 2,4 км русла реки Баган в черте села Довольное. Также будет расчищено 40 га акватории озера Довольное в Доволенском районе, уже выполнены подготовительные работы. Самым большим объектом расчистки станет озеро Половинное в Краснозерском районе, акватория которого составляет 130 га. Уборка здесь пройдет в ближайшие три года. На территории этих участков будут удалены мусор и илистые отложения.

Как отметил Андрей Даниленко, работы по расчистке озер и реки помогут избежать деградации данных водных объектов, восстановить их способность к самоочищению и самовосстановлению.