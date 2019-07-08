Экс-замглавы администрации Ижевска Алексей Тимофеев перешел на работу в администрацию главы Удмуртии

Бывший заместитель главы администрации Ижевска — руководитель аппарата Алексей Тимофеев назначен начальником управления организационно-контрольной работы и протокола администрации главы и правительства Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Документ размещен на официальном сайте правительства региона. К своим обязанностям господин Тимофеев приступает с 8 июля.

Занимавший эту должность Вячеслав Михайлов покинул ее по собственному желанию в середине июня.

Алексей Тимофеев руководил аппаратом администрации Ижевска с 2009 года, с 2015 года — в статусе заместителя главы администрации города, в 2018 году некоторое время временно исполнял полномочия главы Ижевска. В феврале 2019 года заместителем главы администрации Ижевска — руководителем аппарата был назначен Денис Логинов.