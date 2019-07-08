На международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, подписано соглашение о создании Уральского промышленного кластера. Документ подписали свердловской губернатор Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.

Кластер выступит как инструмент повышения инвестиционной активности и реализации промышленной политики на территории трех регионов: Свердловской и Челябинской областей, а также Башкортостана, сообщили в департаменте информполитики региона. Господин Куйвашев уверен, что

объединение сил Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан «позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов». «В рамках создаваемого промышленного кластера мы рассчитываем создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на внешние рынки»,— сообщил он.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году она посвящена «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. В прошлом году выставку посетили 46 тыс. человек из 600 российских и иностранных компаний.

Мария Деменева