Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о пути, который напиток проделал из Мексики.

Шоколадное путешествие сегодня. Поэтому сначала отправляемся в Мексику, к богу какао, звали которого Эк-Чуах. В те далекие времена, почти 3 тыс. лет назад, зернами какао можно было расплачиваться за товары, еду и рабов. У племени майя напиток чоколатль, что переводится как «горькая вода», считался священным. К измельченным зернам какао добавляли перец и сахарную кукурузу. Забродившую субстанцию употребляли только вожди — женщинам и детям пить категорически запрещалось.

Когда Эрнан Кортес, уничтоживший империю ацтеков, привез горький напиток ко двору испанского короля, придворные морщились, а его величество плевался. Только потом испанцы догадались добавлять в напиток сахар. И Европа разделилась на два лагеря: кто-то превозносил жидкий шоколад до небес, а кто-то называл дьявольским напитком. Например, писательница маркиза де Севинье с присущим ей сарказмом отметила, что после употребления какао-напитка ее беременная подруга родила чернокожего младенца. А Мария-Антуанетта, наоборот, по достоинству оценила изысканный вкус и даже пригласила на работу личного шоколатье, введя новую должность при дворе.

Так или иначе, Европа сдалась. В Англии и Франции шоколад стал самым дорогим лакомством. Пить такой напиток было равноценно тому, что пить деньги, как отмечали историки. К концу XVIII века в Париже насчитывалось свыше 500 шоколадных домов, а в Англии подобные заведения вытеснили чайные и даже кофейные салоны. В России десерт появился благодаря Екатерине II в конце XVIII века, хотя есть версия, что у истоков мог быть и Петр I. И только в начале XIX века в Европе изобрели твердый шоколад.