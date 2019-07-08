Площадь садов «Агро-Белогорья» увеличилась вдвое

В рамках садоводческого проекта свиноводческой группы компаний «Агро-Белогорье» («Сады Белогорья») площадь садов увеличилась вдвое, сообщили в группе. Высаженные в мае яблони прижились на 99%, в результате чего количество деревьев в рамках проекта увеличилось на 258 тыс. Яблони могут плодоносить уже в этом сезоне. Но, по словам руководителя проекта Николая Разуваева, агрономы не будут собирать урожай, поскольку производительность сада в первые годы жизни искусственно сокращается в пользу более активного роста и формирования кроны. Нынешнее расширение стало самым масштабным за историю проекта: площадь сада выросла вдвое до 168 га. К 2025 году с этой площади планируют собирать 8,5 тыс. т яблок в год. В нынешнем году компания может получить 1,2 тыс. т.

О планах «Агро-Белогорья» по налаживанию переработки части яблок читайте в материале “Ъ-Черноземье” «“Агро-Белогорье” выжимает сок».

Олег Мухин