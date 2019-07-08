В Тюменской области ухудшился инвестиционный климат

Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Рейтинг представлен Агенством стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2018 года регион занимал первое место.

При составлении рейтинга учитывались показатели эффективности оказания государственных услуг для бизнеса, оценка работы институтов и механизмов для бизнеса, уровень инфраструктуры для инвестиционной деятельности, а также уровень развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Лидерами рейтинга стали Москва и Татарстан. Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) в топ-20 вошел Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (17 место). Свердловская область в рейтинг не вошла. В 2018 году регион занимал 20 место.

Яна Рустамова