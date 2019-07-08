Строители Крымского моста начали разбор вспомогательных конструкций

В Керченском проливе начался демонтаж рабочих мостов, которые соединяли участки строящегося Крымского моста, сообщил информационный центр «Крымский мост». Сборно-разборные металлические конструкции обеспечивали перемещение тяжелой техники и доставку материалов в течение трех с половиной лет.

В настоящее время, сообщили в инфоцентре «Крымский мост», все процессы сосредоточены на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. «Конструкции – «времянки» выполнили свои задачи и демонтируются, акватория остается чистой», — рассказал заместитель генерального директора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Демонтаж выполняется совместно с водолазами, которые помогают поднимать на поверхность трубчатые сваи рабочих мостов, погруженные на разную глубину. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородный резки. Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке, далее они будут перевозиться в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры, уточнили в информационном центре «Крымский мост».

Анна Перова, Краснодар