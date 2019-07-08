Набережночелнинская «РариТЭК Холдинг» поставит автобусы на газу в Тюменскую область

АО «РариТЭК Холдинг», зарегистрированное в Тукаевском районе Татарстана, поставит в Тюменскую область автобусы на газомоторном топливе, а также создаст инфраструктуру для обслуживания этого транспорта. Как сообщает ТАСС, татарстанская компания и тюменское ООО «Газинвестпроект» подписали соглашение о сотрудничестве на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

«У нас очень большая потребность, у нашей области в автобусах, и вот, в первую очередь, будут покупаться автобусы и будет создаваться инфраструктура для их обслуживания, станции технического обслуживания. Естественно, увеличится заправочная возможность комплексов»,— сказал глава «Газивестпроекта» Александр Лаптев.

Объемы поставок и другие детали соглашения не раскрываются.

Компания «РариТЭК» занимается, продажей капитальным ремонтом автотехники и сервисным обслуживанием газобаллонных автомобилей КамАЗа и НефАЗа. По данным kartoteka.ru, капитал АО принадлежит гендиректору компании Рафаэлю Батыршину (25%), Гульнаре Исламовой (30%), Хание Сафиуллиной (15%) и Алине Шарафиевой (30%). Доходы компании в 2017 году составили 155,5 млн руб., расходы — 104,5 млн руб.

“Ъ-Казань”