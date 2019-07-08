Власти Югры проведут онлайн-конференцию, посвященную переселению из ветхого жилья

9 июля в 15:00 власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проведут онлайн-трансляцию, посвященную вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, в ней примут участие губернатор Наталья Комарова, представители органов власти окружного и муниципального уровней, а также профильных департаментов.

Трансляция прямой линии пройдет на телеканале «Югра», на сайте правительства региона и в официальной группе властей Югры «ВКонтакте». Уточняется, что вопросы можно будет отправить до эфира или на странице госпожи Комаровой в Instagram. «Задача — определиться с ответами на все вопросы, с ответственностью каждого из нас в создании нормальных условий жизни для людей»,— сообщила губернатор на своей странице в Instagram.

В конце мая Наталья Комарова провела традиционную прямую линию с населением. Она продлилась более четырех часов. За это время губернатор позвонила региональному оператору по вывозу ТКО «Югра-Экология», рассказала о новой региональной схеме авиаперелетов и о своей карьере «начинающего блогера». Прямая линия закончилась чтением стихотворения.

Подробнее — в материале «“Я начинающий блогер”»