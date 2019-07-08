За чертой бедности на Кубани живут 11% населения

Согласно рейтингу, составленному РИА-Новости, Краснодарский край занял 18 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, при этом 10,9% жителей Кубани находятся за чертой бедности, а 1,5 — за чертой крайней бедности, сообщает «РБК Краснодар». Авторы исследования учитывали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Этот показатель на Кубани составил 1,64 раза.

Богаче всех живут в Ямало-Ненецком (3,05 раза), Ненецком (2,9 раза) и Чукотском (2,39 раза) автономных округах. Самыми бедными в России являются жители Тывы (0.88), Республики Алтай (0,98) и Калмыкии (0,99).

По оценкам авторов исследования, первая десятка в 2,5 раза опережает последнюю по доходам с учетом уровня цен в регионах.

Андрей Ульченко