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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вывел Россию на второе место в еврокубковом рейтинге

Успешное выступление гандбольного клуба «Ростов-Дон» на европейской арене в последние годы позволило России выйти на второе место в еврокубковом рейтинге, сообщает пресс-служба клуба.

Рейтинг рассчитывают по результатам команд, показанных в еврокубковых матчах в трех предыдущих сезонах. В 2017 году ростовские гандболистки впервые выиграли Кубок ЕГФ, в 2018 году вышли в Финал 4-х Лиги чемпионов, а в этом году завоевали серебряные медали главного европейского клубного турнира.

Россия заняла второе место в рейтинге Еврокубка по гандболу с результатом 119 очков, обогнав Румынию на 12,33 очка. Первое место в списке заняла Венгрия, набрав 162,5 очков.

Дарья Голякова


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