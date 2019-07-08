Коллективу министерства ГО ЧС Кубани представлен новый руководитель

Новым министром ГО и ЧС края назначен Сергей Пуликовский, сегодня, 8 июля, его представил коллективу первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. «Сергей Пуликовский – человек с богатым опытом, офицер, который привнесет дополнительную динамику в работу министерства», - сообщил он.

Сергей Пуликовский родился в 1975 году в городе Лепель, Беларусь. Закончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, Российскую академию госслужбы при президенте России. С 2016 года он занимал пост начальника военного комиссариата края.

Андрей Ульченко