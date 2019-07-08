Минобороны отказалось передавать мэрии Краснодара землю под детсад

Министерство обороны России отказало администрации краевой столицы в передаче земельного участка по ул. Дзержинского, сообщает «РБК Краснодар». В июне мэрии обратилось к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой передать на баланс муниципалитета земельный участок площадью 10,5 тыс. кв. м.

В обращении, в частности,указывалось, что в детском саду будут находится в том числе и дети военнослужащих. Однако в июле данный участок был выставлен на торги на сайте ДОМ.РФ. Его стоимость определена в 43,5 млн руб. В паспорте объекта указано, что в Генплане участок отнесен к проектируемой зоне общественно-делового и коммерческого назначения.

Андрей Ульченко