Принят закон

19 июня Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети. Согласно законопроекту, многодетные семьи смогут получить от государства дополнительно 450 тыс. руб. в качестве компенсации для погашения своего ипотечного кредита.
Если задолженность перед банком меньше обозначенной суммы, то оставшиеся деньги пойдут на погашение процентов за пользование кредитом.
Закон будет иметь обратную силу: получить компенсацию смогут и те семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Компенсационная выплата будет освобождена от налогов. Воспользоваться компенсацией можно будет однократно и в отношении только одного кредита.
Экономия многодетной семьи за счет этой программы, материнского капитала и получения налогового вычета может составить более 1 млн руб.! 1
Самое время задуматься о покупке такой квартиры, в которой было бы не тесно большой и дружной семье, воспользовавшись привилегиями от государства для большой семьи. Важно, чтобы ваш будущий дом был безопасным, с уютным двором и грамотным благоустройством. Также немаловажно удобное расположение дома и инфраструктура района.
PAN City Group 3 уже реализовал множество ярких и узнаваемых жилых комплексов Перми. Сейчас в активной стадии стройки находятся два объекта, в которых многодетные семьи могут приобрести жилье с компенсацией ипотеки и без применения эскроу-счетов:
- ЖК «Маяк» (ул. Стахановская, 1а) 2 – на текущий момент готовность жилого дома в Индустриальном районе составляет 33%. Жилой комплекс расположен рядом с ключевыми транспортными магистралями – более 15 маршрутов общественного транспорта позволят без труда быстро добраться в любую точку города. В шаговой доступности все, что нужно для комфортной жизни дружной семьи: социальные объекты, магазины и торговые центры, парки и скверы. Внутреннее пространство комплекса грамотно и удобно спланировано: уютный и безопасный двор, дизайнерский холл, собственная газовая котельная. Выбирая вашу будущую квартиру, обратите внимание на функциональность и продуманность каждого метра – нет ненужных антресолей и неудобных углов. Вам, безусловно, понравятся планировочные решения трехкомнатных квартир – от лаконичных студий площадью от 57 до 67 м2 до просторных и функциональных «стандартных» площадью 68 м2. Просторные кухни, окна на две стороны, удобные балконы – все, что нужно для яркой жизни большой дружной семьи;
- ЖК «Атмосфера» (ул. Краснополянская, 21, м/р Владимирский) 2 – на текущий момент готовность жилого дома составляет 65%. В настоящий момент ведутся внутренние отделочные работы и облицовка фасада. Срок сдачи – I квартал 2020 года. Жилой комплекс располагается в 15 минутах от центра города, в м/р Владимирском, имеющем развитую инфраструктуру. В жилом комплексе предусмотрено все для комфорта и удобства большой семьи: практичные планировочные решения квартир с качественной отделкой «под ключ», собственная закрытая территория с видеонаблюдением, служба консьержа, детская игровая площадка из натуральных материалов, отдельное помещение для хранения колясок и велосипедов. Выбирайте удобную для вас планировку – просторную четырехкомнатную квартиру (69 м2) или практичную трехкомнатную (65-70 м2). В квартирах предусмотрены большие кухни-гостиные, два санузла, встроенные помещения для кондиционеров.
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1Законопроект № 703816-7 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния».
2Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. ФЗ № 214 от 30.12.2004. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайтах pancityproject.ru,www.dom-mayak.ru, www.atmosferaperm.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф.
3ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО «СЗ «СИТИ Проект».