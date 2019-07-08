«Альфа-Гарант» заменит Ford китайским брендом Chery

Автоцентр «Альфа-Гарант» получил дилерство марки Сhery. Об этом компания сообщила на странице в социальной сети «ВКонтакте». До этого дилером марки в Перми являлось ООО «Демидыч».

«Альфа-Гарант» занимается продажей подержанных автомобилей и сервисом автомобилей Ford, имеет дилерство Peugeot. Компании пришлось переориентировать бизнес-модель из-за ухода марки Ford из России. Владельцем компании считается пермский бизнесмен Вячеслав Тырин. В Перми он также является совладельцем холдинга «Форвард» (Lada, Mitsubishi)