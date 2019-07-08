Глава Екатеринбурга и НПО автоматики подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и гендиректор «НПО автоматики им. Н.А. Семихатова» Андрей Мисюра подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2019».

Оно подразумевает совместную работу по развитию интеллектуальной инфраструктуры и транспортной системы города. Ожидается, что компания запустит в Екатеринбурге системы управления потоками личного, служебного и общественного транспорта, планирования маршрутной дорожной сети и организации интеллектуального парковочного пространства. Реализовать это планируется за счет установки систем видеоаналитики на городские камеры видеонаблюдения.

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем — шаг к созданию действительно умного города. Это поможет повысить уровень и качество жизни уральцев и даст старт инновационному развитию города»,— уверен господин Мисюра. Как пояснили в компании, соглашение рассчитано «на долгосрочную перспективу», пока безденежное и предполагает дальнейшие тендерные процедуры. Сроки реализации проекта там также назвать затруднились.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году она посвящена «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. В прошлом году выставку посетили 46 тыс. человек из 600 российских и иностранных компаний.

Анна Лапина