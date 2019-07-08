«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть варианты инвестиций на глобальных рынках? Куда можно вложить 1 млн руб.? На эти вопросы экономическому обозревателю «Коммерсантъ FM» Олегу Богданову ответил аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Сергей Суеверов: Я бы обратил внимание на акции «Роснефти». Мы видим, что сильно вырос «Газпром», и сейчас, мне кажется, хорошее время, чтобы частично переложиться из газовых акций в нефтяные. Ну например. Ожидаем достаточно хороший результат во втором квартале. «Роснефть» обычно демонстрирует высокую доходность денежного потока. Дивидендная политика у нее тоже хорошая — 50% прибыли выплачивается в качестве дивидендов.

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