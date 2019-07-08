Министром ГО и ЧС Краснодарского края стал Сергей Пуликовский

Сергей Пуликовский назначен министром ГО и ЧС Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Господину Пуликовскому 43 года, он уроженец белорусского города Лепель. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. С августа 2016 года Сергей Пуликовский занимал должность начальника военного комиссариата Краснодарского края.

Сергей Пуликовский — сын Константина Пуликовского, генерал-лейтенанта запаса и бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Кристина Федичкина