08 июля, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: Фото с сайта администрации Краснодарского края

Министром ГО и ЧС Краснодарского края стал Сергей Пуликовский

Сергей Пуликовский назначен министром ГО и ЧС Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Господину Пуликовскому 43 года, он уроженец белорусского города Лепель. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. С августа 2016 года Сергей Пуликовский занимал должность начальника военного комиссариата Краснодарского края.

Сергей Пуликовский — сын Константина Пуликовского, генерал-лейтенанта запаса и бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Кристина Федичкина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя