Облправительство, ФПК и РЖД реализовали транспортный проект

Накануне в регионе запустили три ежедневных мультимодальных маршрута из Москвы через Нижний Новгород в Чебоксары, Городец и Арзамас. Комбинированные рейсы отправляются ежедневно в 10:30 с железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода.

Проект реализуется во взаимодействии с Федеральной пассажирской компанией и «РЖД», а в дальнейшем планируется состыковать перевозки с речным транспортом, - об этом сообщил министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов.

Замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев сообщил, что в кассах железнодорожных вокзалов можно будет приобрести билеты на эти маршруты.

Поездка на автобусе из Нижнего Новгорода в Чебоксары обойдется в 720 рублей, в Арзамас – 250 рублей, в Городец – 120 рублей.