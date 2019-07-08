Экс-кандидат в главы Кузбасса арестован за вымогательство

Суд заключил под стражу бывшего кандидата на пост губернатора Кемеровской области и мэра Новокузнецка Виктора Смирнова, который подозревается в вымогательстве денег у бизнесмена, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Ъ» пока не располагает информацией правоохранительных органов.

По сведениям агентства, подозреваемый задержан при получении 150 тыс. руб. от предпринимателя из Новокузнецка, который занимается рекламным бизнесом. «Смирнов неоднократно писал необоснованные жалобы в проверяющие органы, инициируя тем самым многочисленные проверки, которые мешали рабочему процессу, после чего связался с бизнесменом и предложил прекратить нападки за оплату»,— цитирует «Интерфакс» собеседника.

Общественный деятель Виктор Смирнов, будучи заместителем координатора кузбасского отделения движения «Открытая Россия», выдвигался на выборы губернатора Кемеровской области и мэра Новокузнецка в сентябре 2018 года. В обоих случаях избирком отказался зарегистрировать кандидата. Согласно сданным в избирком документам, у него были две судимости за побои: одна из них погашена в мае 2013 года, вторая — в июле 2015 года.

Виктор Смирнов не раз проводил массовые протестные акции против коррупции, выступал за борьбу с экологическими проблемами региона и прекращение работы угольных предприятий вблизи населенных пунктов.

Илья Галагуз