ГАЗ выиграл дело о защите деловой репутации после обвинений в плагиате

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск о защите деловой репутации, поданный ООО «Автозавод “ГАЗ”» (входит в группу ГАЗ Олега Дерипаски) к инженеру из Германии Юрию Постникову. Об этом сообщается в картотеке дел. Ранее мужчина обвинил предприятие в плагиате и утверждал, что внедорожник «Вепрь-Next» выполнен по его эскизам.

Напомним, по словам Юрия Постникова, в 2016 году он познакомился с представителями группы ГАЗ и договорился о разработке проект внедорожника с использованием полноприводного шасси «Соболя 4x4» и панелей-элементов семейства Next. Он предоставил эскизы предприятию, и ему пообещали их не использовать без разрешения. Однако в 2017 году, по словам господина Постникова, на выставке Comtrans ГАЗ представил внедорожник, разработанный по его проекту без его ведома.

Позже пресс-секретарь дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» группы ГАЗ Павел Ерасов заявил “Ъ”, что переговоры с инженером были, но речь шла о создании производства за рубежом. «Юрий Постников прислал нам эскизы своих идей, но ГАЗ никогда не просил его что-либо разрабатывать»,– сообщил тогда господин Ерасов.

Суд поддержал иск группы ГАЗ и обязал господина Постникова опровергнуть его прежние заявления, опубликовав письмо в газете «Коммерсантъ». В нем должно быть указано, что «обвинения в адрес разработчиков ГАЗа в воровстве идей являются необоснованными», а утверждения о том, что «инженеры ГАЗа не могут создать что-то сами, что они обокрали Олега Дерипаску, не создав продукт и предоставив акционеру ГАЗа “поддельный автомобиль”», являются ложными.

Подробнее о деле – в материале “Ъ” «ГАЗ обвинили в плагиате».

Анастасия Еремина