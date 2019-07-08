В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным. 29 марта на мужчину составили протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство в части о выражении явного неуважения к обществу, государству и государственным символам).

По материалам суда, господин Семин под псевдонимом Злой Помбур опубликовал в городском сообществе «Типичный Джалиль» в соцсети «ВКонтакте» высказывание, которое, согласно протоколу, содержит явное неуважение к деятельности политической партии. Судя по сохранившейся в группе записи, местный житель критиковал «Единую Россию».

Как посчитал судья Рустем Ханипов, экспертиза не исследовала, выражен ли текст в «неприличной форме», как того требует статья о неуважении к власти. При этом «негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения», отмечается в постановлении. Стороны могут обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».

Салават Юсупов, Казань