Участников «мусорного» рынка в РФ могут освободить от НДС

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проработать вопрос об освобождении участников рынка обращения с мусором в РФ от НДС, говорится на сайте правительства. Среди услуг, которые предлагается освободить от налога,— обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО).

Кроме того, вице-премьер поручил Минтрансу подготовить предложения о том, как освободить мусоровозовы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.

Сейчас по всей России проходит масштабная «мусорная реформа», цель которой — перейти на новые правила обращения с ТКО, сократить число нелегальных пунктов хранения отходов и создать заводы по переработке и утилизации мусора.

О том, как премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить реформу обращения с отходами, читайте в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».