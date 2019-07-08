На Дону в перевооружение «Атоммаша» вложат 5 млрд рублей до 2024 года

Компания «АЭМ-технологии» инвестирует в техническое перевооружение своего волгодонского филиала - завода «Атоммаш» - около 5 млрд руб., сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

На производство поставят новые механообрабатывающие стенды, сварочные установки и другое передовое оборудование. На предприятии планируют улучшить конструкторско-производственную базу, набрать и обучить новый персонал.

Завод «Атоммаш» в партнерстве с другими предприятиями «АЭМ-технологии» изготавливает полный комплект оборудования реакторного зала АЭС, включая корпуса атомных реакторов и парогенераторов. Предприятие выполняет заказы по поставкам комплектов для индийской АЭС «Куданкулам», бангладешской «Руппур» и турецкой «Аккую». Помимо атомного машиностроения, «Атоммаш» занимается производством крупного оборудования для нефтегазовой отрасли, металлургии.

Дарья Голякова