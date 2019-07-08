АЛРОСА во втором квартале урегулировала $600 млн краткосрочного долга

АЛРОСА во втором квартале полностью урегулировала краткосрочный долг в $600 млн. Как сообщили «Интерфаксу» в компании, половина долга была погашена, а вторая половина рефинансирована.

Ранее источник агентства объяснял, что АЛРОСА хочет увеличить средний срок кредитного портфеля к погашению до трех-четырех лет.

Напомним, в апреле АЛРОСА впервые за долгое время разместила евробонды — на $500 млн под 4,65%. Большая часть средств была направлена на частичный выкуп евробондов с погашением в 2020 году.

О том, что подстегнуло российские эмитенты активнее рефинансировать долги, — читайте в материале “Ъ”.