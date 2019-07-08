Почти 900 граждан привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства в Удмуртии

За 6 месяцев 2019 года в Удмуртии сотрудники полиции проверили 1150 мест пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, свыше 90 торговых объектов, более 100 строительных объектов, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в результате к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции 867 лиц.

Из них более 300 иностранных граждан и лиц без гражданства нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, 234 — правила пребывания, 124 иностранных работника привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, 170 работодателей нарушили правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.