На Дону 1,2 тыс. предпринимателей оштрафовали за отказ заключать договоры на вывоз мусора

В Ростовской области с начала года возбуждено почти 1,2 тыс. административных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уклонившихся от заключения договоров на вывоз мусора с региональными операторами. Об этом сообщает Административная инспекция региона.

Как поясняется в сообщении, дела были возбуждены в отношении 408 юридических лиц и 777 индивидуальных предпринимателей. Общая сумма штрафов составила 8,6 млн руб. Большинство нарушений зафиксированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Неклиновском, Тарасовском, Цимлянском и Сальском районах.

«Как показывает практика, составление протокола является эффективной мерой. Появилась положительная динамика. Порядка 80% нарушителей на момент рассмотрения дела предъявляют заключенный договор с регоператором»,— отметил начальник региональной административной инспекции Николай Копичка, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина