Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Парковый» в Новороссийске

Жилой комплекс «Парковый», который возводит компания «ООО «ВИТА-Строй» в Новороссийске, получил аккредитацию банка «Открытие». Покупателям квартир банк «Открытие» предложит выгодные условия по ипотеке.



ЖК «Парковый» относится к классу жилья «Комфорт», предусмотрены 54 литеров по 3 этажа каждый, есть гостевой паркинг. Дома выполнены из экологически чистых материалов: монолитных железобетонных конструкций и керамзитобетонных блоков. Фасады облицованы сочетанием горчичного и коричневого кирпича, которое выглядит гармонично в окружении леса.

Строительная компания ООО «ВИТА-Строй» специализируется на реализации проектов комплексного развития территорий, строительстве масштабных жилых микрорайонов с комплексной социальной инфраструктурой. «ВИТА-Строй» осуществляет полный цикл работ - от разработки концепции застройки до последующей эксплуатации возведенных объектов.

Банк «Открытие» предоставляет покупателям квартир в ЖК «Парковый» фиксированную процентную ставку – 10% годовых на весь период кредитования, независимо от срока кредита и размера первоначального взноса. Для военнослужащих ставка составит – 9,2%. Также предусматривается комплексное ипотечное страхование.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 15 млн рублей для приобретения жилья. Первоначальный взнос по программе составляет от 20% его стоимости. Срок кредита до 30 лет.

Более подробную информацию об условиях можно узнать на сайте банка.