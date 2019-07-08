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Сармановский райсуд Татарстана прекратил административное преследование местного жителя за оскорбление «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении местного жителя Максима Семина, которого полицейские подозревали в нарушении ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство» в части распространения «информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству и государственным символам»).

По материалам суда, 29 марта этого года полицейские составили протокол на господина Семин, который под псевдонимом «Злой Помбур» разместил в группе «типичный Джалиль» социальный сети «Вконтакте» высказывания, содержащие «негативную оценку деятельности» партии «Единая Россия». Вместе с тем, отмечается в решении судьи, экспертиза о проверке высказываний жителя Сармановского района о степени их оскорбительности не проводилась.

«Негативность оценки деятельности той или иной партии, её членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ»,— счел судья Рустем Ханипов.

“Ъ-Казань”


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