В центре Саратова появился первый кинотеатр, работающий по другим правилам

Оператор мобильной связи Tele2 снова подтвердил свой основной принцип «Следовать правилам не в наших правилах». В самом центре Саратова, на площади Чернышевского открылся необычный 4G-кинотеатр под открытым небом. Киносеансы там будут проходить до конца июля каждый четверг, пятницу и субботу. Все желающие могут абсолютно бесплатно посмотреть по три фильма ежедневно. Контент предоставляется онлайн-кинотеатром Okko. Жанры фильмов самые разнообразные, на любой вкус — мелодрамы, триллеры, драмы, комедии, семейное кино... Причем, сеансы строятся таким образом, что мультфильмы и детские фильмы идут первыми, в самое удобное «детское», послеобеденное время. На 20 июля в кинотеатре запланирован показ короткометражных фильмов — участников Международного фестиваля уличного кино.

Рассчитан онлайн-кинотеатр от Tele2 на 100 мест. Для удобства зрителей там имеются как традиционные скамьи с мягкими подушками, так и шезлонги, пуфы, любимые детьми и молодежью стулья-мешки. От солнца спасают удобные зонтики, на случай пасмурной погоды всегда наготове пледы. Здесь же — фуд-корт от партнеров Tele2 — кофейни COFFEEBUS: бесплатный попкорн, кофе, напитки, на которые тоже можно получить 30%-ную скидку — нужно быть лишь абонентом Tele2 и посетив салон оператора, получить специальный купон. Настроить свой смартфон, приобрести SIM-карту любители кино могут практически не отрываясь от просмотра фильма — на территории кинотеатра ежедневно работает мобильный офис Tele2, в котором уже приготовили новые бонусы. Один из последних — акция «Две недели связи бесплатно». При подключении тарифа «Мой онлайн» (безлимит на соцсети и мессенджеры, а также на звонки на Tele2 по все России, 12 гигабайт интернета и т. д.) новые абоненты получают 50% услуг абсолютно бесплатно. Для получения остального пакета нужно будет внести лишь половину абонентской платы (то есть 150 рублей).

«Tele2 всегда поддерживает увлечения и стиль жизни своих абонентов, не ограничиваясь только телекоммуникационной сферой. Мы решили сделать саратовцам и гостям города летний подарок: организовать бесплатный кинотеатр и показать самые популярные фильмы, используя наш высокоскоростной мобильный 4G-интернет. Мы уверены в его качестве и хотим таким образом продемонстрировать его возможности. Открывая эту комфортную киноплощадку, мы дарим горожанам не только хорошее кино и новое место для отдыха, но и стараемся их порадовать большим количеством приятных бонусов. Желаю всем интересных фильмов, позитивных моментов в жизни, и хорошей, качественной мобильной связи», — обратился к зрителям нового кинотеатра директор cаратовского филиала Tele2 Олег Пасынков.

Несмотря на то, что 4G-кинотеатр в Саратове всего открылся несколько дней назад, он уже успел обрести популярность. Сегодня туда не только заглядывают по случаю, прогуливаясь по центру города, но и приходят целенаправленно, целыми компаниями и семьями. «Хочется поблагодарить организаторов. Очень удобно, креативно, круто — да просто здорово. В конце рабочей недели, вечером, когда уже не так жарко, возможность на свежем воздухе посмотреть хорошее кино, расслабиться, отдохнуть от всех забот и хлопот — то, что нужно. Отличный звук, качество изображения. И нам, взрослым интересно, и дочери нравится», — поделился впечатлением один из зрителей — предприниматель Алексей, пришедший в кинотеатр вместе с женой и дочерью-школьницей.