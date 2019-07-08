Шахту «Рудную» закрыли из-за угрозы техногенной катастрофы

Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) было принято решение о приостановке открытых горных работ на шахте АО «Сарановская шахта Рудная» (АО «СШР»), так как дальнейшее проведение работ представляло угрозу жизни и здоровью для занятых на объекте сотрудников, которых насчитывается более трехсот человек.

Как сообщает пресс-служба Ростехнадзора, в ходе плановой выездной проверки АО «СШР» обнаружено ведение открытых горных работ в границах опасного производственного объекта «Рудник с подземным способом разработки» (на территории производственно-хозяйственной деятельности). Разработка карьера осуществлялась вблизи границ обрушения горных пород. При этом работы велись без согласованных в установленном порядке проектных решений, без паспортов ведения горных работ в опасной зоне, без геомеханической оценки влияния открытых горных работ на массив горных пород главного Сарановского месторождения, без мониторинга опасного участка и без инструментальных наблюдений за развитием границ опасной зоны.

В результате проверки Западно-Уральским управлением Ростехнадзора было принято решение, что дальнейшая эксплуатация месторождения опасна и создает угрозу наступления техногенной катастрофы.