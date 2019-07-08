В Троицке объявлен конкурс на должность главы города

Собрание депутатов Троицка объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Такое решение принято на очередном заседании представительного органа в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Александра Виноградова, сообщает пресс-служба собрания депутатов.

Господин Виноградов был избран главой Троицка на прямых выборах в сентябре 2014 года. Срок его полномочий заканчивается 14 сентября. В соответствии региональным законом Челябинской области от 11 июня 2015 года «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области» в Троицке установлен новый порядок избрания главы – представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.