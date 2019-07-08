Капитана перевернувшегося в Джубге катера посадили в СИЗО

Туапсинский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца судоводителю катера «Атолл», сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 5 июля в 17:50 в поселке Джубга Туапсинского района в 100 метрах от берега в море перевернулся прогулочный катер. Два человека погибли. Как сообщают СМИ, в качестве одной из версий рассматривается перегруз катера — якобы, на его борту находились свыше 40 человек. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Андрей Ульченко