Начальник управления дорог Хабаровска арестован по подозрению в получении взятки

Суд арестовал начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. В сообщении на сайте регионального СКР говорится, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ведомство не сообщает имя подозреваемого. Согласно информации на сайте управления, этот пост занимает Олег Гроо.

«По версии следствия, названное должностное лицо получило взятку в размере 4 млн руб. Активное участие в расследовании уголовного дела принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю»,— рассказали в СКР. Отмечается, что проводятся следственные действия, в том числе обыск по месту жительства подозреваемого.

Как уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель Центрального районного суда Хабаровска, подозреваемый останется под стражей до 3 сентября.