Три тысячи гостей поели вареники в «Атамани»

На ежегодном празднике вареников «Навары, мылая», прошедшем в выставочном комплексе Темрюкского района в субботу, побывали более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации края. Гостей кормили варениками с вишней, малиной, творогом, курагой, адыгейским сыром, квашеной капустой, картошкой и салом, грибами. Здесь же можно было посетить ремесленные мастер-классы.

Выставочный комплекс «Атамань» расположен на берегу Таманского залива в станице Тамань. Он представляет собой историческую реконструкцию казачьей станицы. «Атамань» расположена на территории некрополя городища «Гермонасса-Тмутаракань», который является памятником археологии.

Следующий фестиваль в «Атамани» пройдет 20 июля он будет называться «Добра рыбка, гарна юшка».

Андрей Ульченко